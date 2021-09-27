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سنغافورة: وفاة شخصين بفيروس كورونا رغم تلقيهما جرعتين من اللقاح

06:21 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
سنغافورة: وفاة شخصين بفيروس كورونا رغم تلقيهما جرعتين من اللقاح

فيروس كورونا

سنغافورة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الإثنين، عن وفاه شخصين جراء إصابتهما بفيروس كورونا رغم أنهما تلقيا جرعتين من لقاح مضاد للفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 80 شخصا.

وقالت وزارة الصحة - في بيان أوردته صحيفة "سترايت تايمز" السنغافورية - إن البلاد سجلت 1647 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 89 ألفا و539 حالة.

وحذرت السلطات من أن البلاد ستشهد موجة كبيرة من إصابات فيروس كورونا مع انتقال البلاد إلى مرحلة التعايش مع الفيروس.

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فيروس كورونا سنغافورة لقاح كورونا

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