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فايزر تبدأ دراسة لتقييم مضاد فيروسات مرشح لعلاج كورونا

04:26 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
فايزر تبدأ دراسة لتقييم مضاد فيروسات مرشح لعلاج كورونا

شركة فايزر

نيويورك - (د ب أ):

أعلنت شركة فايزر الأمريكية للأدوية عن بداية مرحلة جديدة لتقييم فعالية مضاد الفيروسات الفموي (PF-07321332)، الذي يتم إعطاؤه مع جرعة منخفضة من دواء ريتونافير، للوقاية من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وسوف تشمل المرحلة 2/3 العشوائية، مزدوجة التعمية، ما يصل إلى 2660 مشاركا بالغين يتمتعون بصحة جيدة تبدأ أعمارهم من 18 عاما فأكثر.

وقالت الشركة إن الهدف الأساسي للدراسة هو تقييم السلامة والفعالية للدواء في الوقاية من عدوى سارس كوفيد-2 المؤكدة وأعراضها خلال 14 يوما.

وقال رئيس الشركة ميكائيل دولستين: "إذا نجحنا، نعتقد أن هذا العلاج يمكن أن يساعد في وقف الفيروس مبكرا - قبل أن تتاح له فرصة التكاثر على نطاق واسع - يحتمل أن يقي من أعراض المرض لدى أولئك الذين تعرضوا للعدوى ويمنع ظهور العدوى لدى آخرين".

شركة فايزر تقييم مضاد فيروسات علاج كورونا كوفيد-19 فيروس كورونا

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