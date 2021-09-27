جنوب أفريقيا: تطعيم 21% من السكان حتى الآن بشكل كامل

جوهانسبرج - أ ش أ

ذكرت وزارة الصحة بجنوب أفريقيا أنه تم حتى الآن تطعيم 21% من السكان البالغين في البلاد بشكل كامل بعد أن تلقى 6187 شخصًا لقاح جونسون آند جونسون أو الجرعة الثانية من لقاح فايزر أمس.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لصحيفة (ذا ساوث أفريكان نيوز) المحلية اليوم الاثنين- أنه تم إعطاء 9419 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع الإجمالي إلى 16 مليونًا و827 ألفًا و790 شخصًا من بينهم 8 ملايين و391 ألفًا و620 شخصًا تم تطعيمهم بشكل كامل.

وفي الوقت نفسه، سجلت جنوب أفريقيا 967 إصابة جديدة بكورونا مما يرفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى مليونين و896 ألفًا و943 حالة، فضلًا عن وفاة 34 شخصًا آخر بسبب المرض، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 87001 حالة.