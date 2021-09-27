Masrawy logo white

روسيا توافق على بدء التجارب السريرية للقاح "بيتوفاكس" الجديد ضد كورونا

02:58 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
روسيا توافق على بدء التجارب السريرية للقاح "بيتوفاكس" الجديد ضد كورونا

روسيا

موسكو - أ ش أ

وافقت وزارة الصحة الروسية، اليوم الاثنين، على بدء التجارب السريرية للقاح "بيتوفاكس" الروسي الجديد المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب على هذا اللقاح، التي تشمل 170 متطوعا، ستجري في الفترة بين 27 سبتمبر الجاري و31 أغسطس 2022.

يذكر أن روسيا سجلت حتى الآن 5 لقاحات مضادة لكورونا، ففي أغسطس 2020 تم تسجيل أول لقاح ضد كوفيد في العالم تحت اسم "سبوتنيك V"، والذي وافقت 70 دولة حتى الآن على استخدامه لديها، ولاحقا سجلت روسيا لقاحي "إبيفاك كورونا" و"كوفيفاك"، وبعد ذلك تم تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة، والذي يستخدم أيضا كلقاح معزز للمناعة.

كما قامت وزارة الصحة الروسية مؤخرا بتسجيل لقاح "إبيفاك كورونا - إن"، وهو يحتوي على نفس المادة الفعالة الموجودة في "إبيفاك كورونا"، ولكن يتم تركيبها بطريقة مختلفة.

هذا المحتوى من

Asha
روسيا التجارب السريرية لقاح بيتوفاكس فيروس كورونا

الخبر التالى:

قاض لبناني يعلق تحقيقاته في ملف انفجار مرفأ بيروت

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
680

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

411

متعافون اليوم

301625

إجمالي الإصابات

17187

إجمالي الوفيات

254471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. السيسي: مياه مصر لن تقل.. هذا أمر لا نقاش فيه

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا