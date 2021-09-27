روسيا توافق على بدء التجارب السريرية للقاح "بيتوفاكس" الجديد ضد كورونا

موسكو - أ ش أ

وافقت وزارة الصحة الروسية، اليوم الاثنين، على بدء التجارب السريرية للقاح "بيتوفاكس" الروسي الجديد المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب على هذا اللقاح، التي تشمل 170 متطوعا، ستجري في الفترة بين 27 سبتمبر الجاري و31 أغسطس 2022.

يذكر أن روسيا سجلت حتى الآن 5 لقاحات مضادة لكورونا، ففي أغسطس 2020 تم تسجيل أول لقاح ضد كوفيد في العالم تحت اسم "سبوتنيك V"، والذي وافقت 70 دولة حتى الآن على استخدامه لديها، ولاحقا سجلت روسيا لقاحي "إبيفاك كورونا" و"كوفيفاك"، وبعد ذلك تم تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة، والذي يستخدم أيضا كلقاح معزز للمناعة.

كما قامت وزارة الصحة الروسية مؤخرا بتسجيل لقاح "إبيفاك كورونا - إن"، وهو يحتوي على نفس المادة الفعالة الموجودة في "إبيفاك كورونا"، ولكن يتم تركيبها بطريقة مختلفة.