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وزير الخارجية العراقي: نجحنا في حل الخلافات بين دول المنطقة

12:10 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
وزير الخارجية العراقي: نجحنا في حل الخلافات بين دول المنطقة

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

بغداد - أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، أن العراق نجح في عقد عدة لقاءات بين دول المنطقة لحل الخلافات .

وذكرت الوزارة في بيان لها - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن " وزير الخارجية فؤاد حسين التقى نظيرته النرويجية إيني إريكسن سوريدي على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة"، مضيفة أن الجانبين بحثا تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات السياسية، والأمنية، الإقليمية، والدولية، وجهود العراق في تعزيز السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وآخرها مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن العراق عانى من هذه التوترات التي انعكست على الساحة العراقية، معرباً عن حرص بلاده على أن يكون عامل ومصدر استقرار في المنطقة وإيجاد الحلول لمشاكلها .

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فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي الخارجية العراقية العراق

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