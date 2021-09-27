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ميقاتي يبحث مع منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة سُبل دعم الشعب اللبناني

09:16 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
ميقاتي يبحث مع منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة سُبل دعم الشعب اللبناني

نجيب ميقاتي

بيروت-(أ ش أ):

بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي سبل دعم الشعب اللبناني مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي.

جاء ذلك في أول نشاط له بمكتبه بعد عودته من جولة خارجية شملت فرنسا وإنجلترا.. واستعرض الجانبان، الأوضاع في لبنان وسبل دعم الشعب اللبناني في هذه المرحلة.​

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نجيب ميقاتي مجلس الوزراء اللبناني بيروت الأمم المتحدة

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