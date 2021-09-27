الأمن الإيراني يعلن القضاء على "خلية إرهابية" جنوب غربي البلاد

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية رصد وتفكيك خلية إرهابية في جنوب غرب محافظة خوزستان الواقعة جنوب غرب إيران، قرب الحدود مع العراق.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الإثنين عن العلاقات العامة بوزارة الأمن القول إن "كوادر الوزارة في الدائرة العامة بمحافظة خوزستان وجهوا مساء الجمعة ضربة ميدانية إلى إحدى الخلايا التي حاولت زعزعة الأمن".

وأوضحت العلاقات العامة أنه :"خلال هذه الأيام المؤدية إلى أربعين الإمام الحسين، تسعى الزمر المناوئة للثورة والتابعة لبعض دول المنطقة لزعزعة الأمن في البلاد".

وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من "توجيه ضربة ميدانية استخباراتية إلى خلية إرهابية في المنطقة الحدودية، وضبطت لديها عشرات القطع من الأسلحة".

يذكر أن لمحافظة خوزستان أكثر من 500 كيلومتر من الحدود المائية والبرية مع العراق.​