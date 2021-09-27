جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 231 مليوناً و820 ألفاً و895 حالة

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 231 مليوناً و820 ألفا و895 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ أربعة ملايين و748 ألفاً و59 حالة.