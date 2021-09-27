مصرع شخص وإصابة 4 في حادث دهس شرقي تونس

تونس- (د ب أ):

أفادت تقارير إعلامية في تونس بوفاة شخص وإصابة آخرين في حادث دهس شرقي البلاد.

مساء يوم الأحد.

ووقع الحادث الذي أسفر عن إصابة ما لا يقل عن أربعة أشخاص في مدينة قصر هلال، التابعة لولاية المنستير الأحد-الإثنين.

ولقي أحد المصابين مصرعه، بحسب ما نقلته إذاعة المنستير العمومية عن مصادر أمنية.

وقال صحفي شاهد على الحادث إن السائق تعمد دهس المارة وواصل التقدم باتجاههم.

وألقت الشرطة القبض على السائق، ولم يتم حتى الآن تحديد أسباب الحادث.