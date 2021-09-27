Masrawy logo white

دراسة: 3 دول أفريقية تحتاج 280 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي

12:20 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
دراسة: 3 دول أفريقية تحتاج 280 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي

أفريقيا

نيروبي - (د ب أ)

كشفت دراسة بحثية جديدة أنه يجب استثمار نحو 280 مليار دولار للتصدي لأثار التغير المناخي في 35 مدينة في جنوب أفريقيا وكينيا وإثيوبيا بحلول عام 2050.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن تقرير لائتلاف التحولات الحضرية الذي يقدم المشورة للحكومات بشأن التنمية الاقتصادية والتغير المناخي، أن أفريقيا هي القارة الأسرع في التنمية الحضرية والأكثر تضررا جراء الاحترار العالمي.

وقال الائتلاف إن "من المرجح أن تتعرض التنمية الحضرية في أفريقيا لمخاطر تتعلق بعمل الأنظمة البيوفيزائية "

وجاء في التقرير أن "محاور ثلاثة ستكون حاسمة لخفض انبعاثات الكربون وإحداث تنمية حضرية مرنة للمناخ وهي: نمو حضري مدمج، وبنية تحتية مترابطة، وتكنولوجيات نظيفة".

جنوب أفريقيا أفريقيا كينيا إثيوبيا التغير المناخي

الخبر التالى:

العراق: الانتخابات البرلمانية القادمة مرحلة مفصلية في مسقبل البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
680

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

411

متعافون اليوم

301625

إجمالي الإصابات

17187

إجمالي الوفيات

254471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|38 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا