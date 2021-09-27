من هو لاشيت زعيم حزب ميركل الساعي لخلافتها في المستشارية؟

برلين - (د ب أ)

أظهرت توقعات النتائج شبه النهائية لانتخابات البرلمان الاتحادي في ألمانيا التي جرت اليوم الأحد تقدما طفيفا لصالح الحزب الاشتراكي الديمقراطي على حساب تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي، وهو ما يعطي أفضلية من الناحية الحسابية لصالح مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار أولاف شولتس على حساب منافسه مرشح تحالف ميركل المسيحي، أرمين لاشيت، لكن تعقيدات حسابات تشكيل ائتلاف حاكم ربما تبقي من الناحية النظرية على فرص لاشيت في خلافة ميركل في مقعد المستشارية، فمن هو أرمين لاشيت؟

ولد أرمين لاشيت في عام 1961 بمدينة آخن غربي ألمانيا، حيث نشأ مع ثلاثة أشقاء أصغر منه في عائلة من الطبقة الوسطى من الروم الكاثوليك تعود جذورها إلى بلجيكا. وكانت والدته ربة منزل وكان والده يعمل مشرفا في منجم شركة تعمل في استخراج الفحم الحجري.

وتولى لاشيت رئاسة حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان في عام 2017، كما تولى رئاسة حزب ميركل المسيحي الديمقراطي منذ يناير الماضي ليكون تاسع رئيس للحزب المسيحي.

وكان لاشيت تولى منصب وزير الأسرة والاندماج في حكومة الولاية في الفترة بين 2005 و2010، وهو يتولى رئاسة الحزب في الولاية منذ عام 2012، وقد قاد الحزب في انتخابات عام 2017 ليكون أقوى حزب في الولاية.