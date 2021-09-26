اقتراع ما بعد انتخابات ألمانيا: تقدم "الاشتراكى الديمقراطي" بفارق ضئيل على حزب ميركل

برلين - (أ ش أ):

أظهر استقصاء ما بعد الاقتراع، الذي أجرته القناتان الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني، تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بفارق بسيط على تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي، متقدمين على بقية الأحزاب في انتخابات البرلمان الاتحادي.

وأشار الاستقصاء حصول الاشتراكيين على ما يتراوح بين 25 و26%، فيما حصل التحالف المسيحي على ما يتراوح بين 24 و25%.. وجاء الخضر في المركز الثالث بنتيجة تتراوح بين 14,5 و15%، والحزب الديمقراطي الحر بـ11 و12%، والبديل من أجل ألمانيا على ما يتراوح بين 10 و11% وحصول اليسار على 5%.

وعلى أساس هذه النسب، فإن الاشتراكيين سيحصلون على ما يتراوح بين 197 و215 مقعدا داخل البرلمان، فيما سيحصل التحالف على ما يتراوح بين 198 و200 مقعد، والخضر على ما يتراوح بين 119 و120 مقعدا، والحزب الديمقراطي الحر على ما يتراوح بين 87 و99 مقعدا، والبديل على ما يتراوح بين 83 و87 مقعدا، واليسار على ما يتراوح بين 39 و41 مقعدا.