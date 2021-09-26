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مرسيدس تعلن موعد إطلاق SL رودستر الجديدة في الأسواق.. صور

04:43 م الأحد 26 سبتمبر 2021
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شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق الجيل الجديد من الرودستر SL مطلع العام القادم، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الرودستر SL الجديدة تظهر بطول 5 متر تقريبا وتشتمل على مقعدين للطوارئ في الصف الثاني، فضلا عن تجهيزها بسقف قماشي.

ولتحصل السيارة على المزيد من قوة الجر تم تجهيزها بنظام توجيه المحور الخلفي، كما تتمتع المقصورة الداخلية بتصميم جديد يعتمد على الشاشات الكبيرة وتجهيزات رقمية للتحكم ولتسهيل عملية الاستعمال.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن برنامج دفع السيارة، لكن من المتوقع أن يغطي نطاق قوة يمتد من 294 كيلووات/400 حصان إلى 478 كيلووات/650 حصان، مع خطط لطرح نسخة دفع هجين Plug-in في وقت لاحق.

مرسيدس SL رودستر صناعة السيارات

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