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بينهم مصريتان.. 9 مرشحين أصولهم عربية في انتخابات ألمانيا (تفاعلي)

04:16 م الأحد 26 سبتمبر 2021
بينهم مصريتان.. 9 مرشحين أصولهم عربية في انتخابات ألمانيا (تفاعلي)

مرشحون عرب في انتخابات ألمانيا

كتبت- رنا أسامة:

يواصل الألمان الإدلاء بأصواتهم، الأحد، في انتخابات تشهد منافسة حامية بين الاشتراكيين-الديموقراطيين والمحافظين على تولي السلطة، خلفًا للمستشارة أنجيلا ميركل التي قرّرت الخروج من الحياة السياسية بعدما حكمت البلاد مدى 16 عامًا.

ودعي الناخبون البالغ عددهم حوالى 60,4 مليونا للإدلاء بأصواتهم حتى الساعة 18:00 (16:00 بتوقيت جرينتش) لانتخاب نوابهم، فيما لا تزال نسبة الذين لم يحسموا خيارهم بعد بمستوى 40% من الناخبين.

ومن بين المرشحين لعضوية البرلمان الألماني، يخوض 9 رجال ونساء من أصول عربية السباق الانتخابي، بينهم مرشحتان من أصول مصرية، وفق تقرير نشرته صحيفة " "دويتشه فيله" الألمانية.

في التقرير التفاعلي التالي، يستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن المُرشحين الـ9 ذوي الأصول العربية في الانتخابات البرلمانية:

انتخابات ألمانيا ألمانيا انتخابات أنجيلا ميركل البرلمان الألماني

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