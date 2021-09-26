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محكمة جزائرية تؤجل محاكمة رموز بارزة في نظام بوتفليقة

01:43 م الأحد 26 سبتمبر 2021
محكمة جزائرية تؤجل محاكمة رموز بارزة في نظام بوتفليقة

محكمة جزائرية

الجزائر- (د ب أ):

أجلت محكمة جزائرية، الأحد، محاكمة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة وعدد من الرموز البارزة في نظامه إلى 10 أكتوبر المقبل .

وجاء قرار التأجيل استجابة للطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين لمحكمة الجنايات بالدار البيضاء (الضاحية الشرقية للعاصمة) وذلك إلى حين استحضار باقي المتهمين غير الموقوفين.

ويواجه السعيد بوتفليقة ووزير العدل السابق الطيب لوح ورجل الأعمال علي حداد والأمين العام السابق لوزارة العدل الطيب الهاشمي عدة تهم منها جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية وإساءة استغلال الوظيفة بالإضافة إلى إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة سير العدالة.

وكان المحقق لدى المحكمة العليا أمر في 22 أغسطس 2019 بإيداع وزير العدل السابق رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه

وبرأت المحكمة العسكرية مطلع يناير الماضي، شقيق بوتفليقة من تهمة التخابر مع جهات أجنبية، لكنها أحالته للمحكمة المدنية بملفات فساد.

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