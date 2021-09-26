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مصرع 3 أشخاص جراء انحراف قطار عن مساره بولاية مونتانا الأمريكية

07:03 ص الأحد 26 سبتمبر 2021
مصرع 3 أشخاص جراء انحراف قطار عن مساره بولاية مونتانا الأمريكية

أرشيفية

واشنطن - أ ش أ:

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم حين خرج قطار عن القضبان في مدينة جوبلين بولاية مونتانا الأمريكية اليوم، كما تسبب الحادث في إصابة العديد من الأشخاص، لم يتم إحصائهم بعد.
وقالت كيمبرلي وودز المتحدثة باسم الهيئة الوطنية الأمريكية للقطارات "أمتراك"، المالكة للقطار - في بيان اليوم الأحد - إنه كان هناك 147 راكبا و13 شخصا من أفراد طاقم القيادة على متن القطار الذي كان متجها من سياتل إلى شيكاجو عندما خرجت خمس مركبات بالقطار عن مسارها.
من جانبها، قالت الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل - في بيان - إن هناك تحقيقا يتم إجراؤه بشأن الحادث لمعرفة أسبابه وملابساته.

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ولاية مونتانا أمريكا انحراف قطار عن مساره

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