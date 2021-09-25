القبض على مصري في السعودية بتهمة التحرش بالنساء في عدة أماكن بجدة

وكالات:

أعلنت السلطات السعودية، السبت، القبض على مواطن مصري بتهمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التحرش وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم مصري في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة وتوثيق ذلك.

وأضاف أنه تم إيقاف المواطن المصري، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.