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السعودية: القبض على "مقيم" تحرّش بالنساء في جدة

04:46 م السبت 25 سبتمبر 2021
السعودية: القبض على "مقيم" تحرّش بالنساء في جدة

الشرطة السعودية

كتب- مصراوي:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، السبت، القبض على مقيم مصري في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بجدة، وتوثيق ذلك.

وقالت في بيان على حساب الأمن العام السعودي عبر تويتر، إنه تم إيقاف المقيم المصري- الذي لم تكشف هويّته- واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

الشرطة السعودية التحرش جدة مكة المكرمة جريمة التحرش بالنساء

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