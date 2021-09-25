السعودية: القبض على "مقيم" تحرّش بالنساء في جدة

كتب- مصراوي:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، السبت، القبض على مقيم مصري في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بجدة، وتوثيق ذلك.

وقالت في بيان على حساب الأمن العام السعودي عبر تويتر، إنه تم إيقاف المقيم المصري- الذي لم تكشف هويّته- واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.