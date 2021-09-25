بالأسماء.. ما هي حقائب النساء في حكومة الإمارات الجديدة؟

كتبت- رنا أسامة:

أدخل مجلس الوزراء الإماراتي تعديلًا طفيفًا على حقائب النساء في الحكومة، خلال التشكيل الوزاري الجديد الذي أُعلنه رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد، السبت.

ففي حين احتفظت 8 نساء بحقائبهن الوزارية دون تغيير، أُدخِل تعديل على حقيبة مريم المهيري التي كانت تشغل منذ أكتوبر 2017 منصب وزير الدولة للأمن الغذائي.

بموجب التعديل في التشكيل الوزاري الجديد، عُسّنت المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة، خلفًا لعبدالله بلحيف النعيمي الذي كان يتولى هذا المنصب منذ عام 2010.

وينص التعديل نفسه على نقل ملف الأمن الغذائي والمائي إلى وزارة التغير المناخي والبيئة.

ونعلن اليوم أيضا عن تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة.. وتعيين الأخ عبدالله بن مهير الكتبي وزيراً لشئون المجلس الأعلى للاتحاد … كل التوفيق لهم في مهامهم الجديدة … #مشاريع_الخمسين pic.twitter.com/dvVFTyNHEn — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2021

فيما احتفظت الوزيرات الثماني الأخريات بحقائبهن، وهن: " ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ونورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وجميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، وحصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وميثاء الشامسي وزيرة الدولة، وعهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وشما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وسارة الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة".

بالتوازي، أعلن الشيخ محمد بن راشد عن "منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عامًا الجديدة".

الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم.. وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله ضمن مبادىء الخمسين .. وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها.. لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية #مشاريع_الخمسين pic.twitter.com/OMgQ6jsIrg — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2021

وأوضح حاكم دبي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي عبر تويتر أن "المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة "رؤية الإمارات 2021" والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة".

ونوّه بن راشد بأن "الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشرا حكوميا واقتصاديا وتقنيا.. وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة".

وأكد أن "الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم.. وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله ضمن مبادئ الخمسين.. وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها، لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية".