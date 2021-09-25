العراق يرفض بشدة التطبيع مع إسرائيل بعد "اجتماع غير قانوني" في أربيل

بغداد- (بي بي سي):

أكدت الحكومة العراقية، السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان، ورفعت خلالها شعار التطبيع مع إسرائيل، وشددت على أن التطبيع مع إسرائيل مرفوض دستوريا وقانونيا.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "الحكومة تؤكد ابتداء أن هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط،

وتابع البيان أن الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل أشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وكانت شخصيات كردية عراقية قد عقدت مؤتمرا أمس دعت فيه إلى التطبيع بين العراق وإسرائيل، في أول نداء من نوعه أطلق خلال مؤتمر عُقد تحت عنوان "السلام " ونظم في كردستان برعاية مركز اتصالات السلام ومقره نيويورك ويسمى اختصارا "سي بي سي" وتناول قضية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية والتقارب بين المجتمعات المدنية.