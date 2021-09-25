Masrawy logo white

"الرئاسي الليبي" يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة لنجاح العملية السياسية

12:17 م السبت 25 سبتمبر 2021
"الرئاسي الليبي" يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة لنجاح العملية السياسية

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

طرابلس/ نيويورك- أ ش أ:

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أهمية الدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، في المساعدة على نجاح العملية السياسية للوصول بالبلاد إلى إجراء الانتخابات في أفضل الظروف السياسية والأمنية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأعرب المنفي عن تقديره لجهود الأمم المتحدة في دعم الحوار السياسي الليبي لإعادة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية التي ينشدها الليبيون.

من جانبه، رحب جوتيريش بمسارات الحوار التي يقودها المجلس الرئاسي بين جميع الأطراف، مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الجاري، والعمل على خروج المرتزقة لضمان استقرار ليبيا ودول الجوار.

هذا المحتوى من

محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي ليبيا الأمم المتحدة

الخبر التالى:

الإمارات تعلن تشكيلًا وزاريًا جديدًا وتدشن منهجية العمل الحكومي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
722

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

299710

إجمالي الإصابات

17074

إجمالي الوفيات

252471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بدأت الآن.. الحكومة تتيح إضافة الأبناء على بطاقات التموين لهذه الفئة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا