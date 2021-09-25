كوريا الجنوبية: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 3000 للمرة الأولى

سول- (د ب أ):

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 3000 للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء مع عودة المواطنين إلى منازلهم بعد قضاء عطلة شوسيوك.

وتعد حصيلة الإصابات التي سجلت اليوم السبت أعلى بمقدار 839 إصابة من الرقم القياسي السابق وهو 2434 أعلى حصيلة إصابات تسجل منذ ظهور أول حالة إصابة بكوفيد-19 في يناير من العام الماضي.

ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أضافت كوريا الجنوبية 7حالات وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2441.​