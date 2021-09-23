مسؤول أمريكي: لا مؤشر إيجابي على استعداد إيران للعودة إلى المحادثات النووية

واشنطن - (أ ش أ):

قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إنه لايوجد أي مؤشر إيجابي على أن إيران مستعدة للعودة إلى المحادثات في الوقت الحالي.

وأضاف المسؤول - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم /الخميس/ - أن واشنطن تجهز خطة بديلة إذا واصلت إيران برنامجها النووي، لافتا إلى أن بلاده ستحكم على مصير المحادثات مع إيران بمدى تقدمها في برنامجها النووي.

وأكد أنه إذا لم تستأنف إيران المحادثات النووية قريبا "سننظر في مدى جدوى المحادثات"، مذكرا أن كل أطراف الاتفاق النووي متفقون على ضرورة استئناف محادثات فيينا من حيث توقفت، وأن إيران لم تحدد بعد ممثليها في المحادثات النووية أو موعد عودتها.