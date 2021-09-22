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الجزائر: إغلاق المجال الجوي على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية

09:15 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
الجزائر: إغلاق المجال الجوي على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

وكالات

ترأس، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن، استهله بالترحم وقراءة الفاتحة على روح المرحوم، رئيس الدولة السابق المجاهد عبد القادر بن صالح.

خُصّص الاجتماع لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي.

وقرّر المجلس، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم.

يذكر أن المجلس الأعلى للأمن يعد هيئة استشارية جزائرية "مسؤولة عن إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي"، وفقًا للدستور الجزائري.

وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش الوطني ورئيس الوزراء، ووزراء الخارجية، والداخلية، والعدل، فضلاً عن المدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الوطني.

عبد المجيد تبون الطائرات المدنية إغلاق المجال الجوي الجزائر

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