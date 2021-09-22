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افتتاح مبادرة "عملية السلام الليبية" في نيويورك

07:35 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
افتتاح مبادرة "عملية السلام الليبية" في نيويورك

محمد المنفي

نيويورك - (د ب أ)

افتتح رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مساء اليوم الأربعاء في مقر البعثة الألمانية بنيويورك اجتماع مبادرة (عملية السلام الليبية) بحضور وزراء خارجية: الولايات المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا وفرنسا.

وعلى هامش الاجتماع، وبحسب إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي الليبي، فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي للمنفي دعم بلاده لاستمرار العملية السياسية في ليبيا، وفق مخرجات جنيف، خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة الأراضي الليبية.

وبحسب موقع بوابة الوسط، فقد قال وزير الخارجية الألماني قبيل الاجتماع: إن "المجتمع الدولي يتوقع من المسؤولين الليبيين في طرابلس وبقية البلاد التحرك لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر".

ليبيا محمد المنفي عملية السلام الليبية المجلس الرئاسي الليبي

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