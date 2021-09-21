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الاتحاد الإفريقي يدين بشدة محاولة الانقلاب في السودان

08:53 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الاتحاد الإفريقي يدين بشدة محاولة الانقلاب في السودان

رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد

إثيوبيا - (أ ش أ)

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد "بشدة" محاولة الانقلاب الفاشلة التي هدفت إلى الإطاحة بالسلطة الانتقالية في السودان، كما رحب فقي "بفشل المحاولة".

ودعا في بيان، جميع الجهات الفاعلة في السودان إلى الوقوف بحزم إلى جانب السلطات القانونية لعملية الانتقال الناتجة عن الإرادة التوافقية للقوات المدنية والعسكرية الوطنية.

كما شدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على الحاجة إلى حماية الاتفاق السياسي والنصوص التأسيسية لاتفاقيات الخرطوم واتفاقية جوبا للسلام ، والتي تلزم البلاد بنجاح الانتقال الذي ينبغي أن يؤدي إلى الديمقراطية والحرية وإجراء انتخابات شفافة.

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