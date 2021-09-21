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توقيف 21 ضابطا في "محاولة الانقلاب الفاشلة" بالسودان

04:08 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
توقيف 21 ضابطا في "محاولة الانقلاب الفاشلة" بالسودان

الجيش السوداني

وكالات:

أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، توقيف 21 ضابطا وعدد من الجنود الذين شاركوا في المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ووفق بيان للجيش فإن "بعض الضباط والرتب الأخرى حاولوا في الساعات الأولى من صباح اليوم القيام بمحاولة الاستيلاء على السلطة في البلاد".

وأوضح أنه "تمت السيطرة والقبض على معظم المشاركين في المحاولة بينهم 21 ضابط وعدد من الصف والجنود (لم يحددهم)".

وأكد "استعادة الجيش كل المواقع التي سيطر عليها الانقلابيون وما زال البحث والتحري جاريا للقبض على بقية المتورطين".

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