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الحكومة السودانية تؤكد إلقاء القبض على قادة المحاولة الانقلابية

01:26 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الحكومة السودانية تؤكد إلقاء القبض على قادة المحاولة الانقلابية

الحكومة السودانية تؤكد إلقاء القبض على قادة المحاو

الخرطوم - (د ب أ):

أكدت الحكومة السودانية إلقاء القبض على قادة المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد اليوم الثلاثاء.

وقال حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمة مقتضبة عبر التليفزيون الرسمي، إن "مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد" هي المسؤولة عن هذه المحاولة.

وأكد أن الأوضاع تحت السيطرة التامة، وأنه "تم إلقاء القبض على قادة المجموعة الانقلابية من العسكريين والمدنيين، ويتم التحري معهم الآن بعد أن تم تصفية آخر جيوب الانقلاب".

وأضاف أن الأجهزة المختصة تواصل ملاحقة فلول المشاركين في المحاولة.

ودعا مختلف القوى إلى توخي اليقظة والانتباه لمثل هذه المحاولات المتكررة.

محاولة انقلاب السودان الجيش السوداني السودان عمر البشير حمزة بلول

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