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محكمة أوروبية تتهم روسيا في "قتل العميل ألكسندر ليتفينينكو" ببريطانيا

01:24 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
محكمة أوروبية تتهم روسيا في "قتل العميل ألكسندر ليتفينينكو" ببريطانيا

فلاديمير بوتين

موسكو- (بي بي سي):

اتهمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا بالمسؤولية عن مقتل ألكسندر ليتفينينكو، العميل الروسي السابق الذي تم تسميمه في لندن بالبولونيوم المشع منذ ما يقرب من 15 عامًا.

وقد قال القضاة في ستراسبورغ إن مقتله تم بطريقة مؤلمة على نحو خاص غير معهود، على يد أندريه لوغوفوي، النائب بالبرلمان الروسي حاليا (مجلس الدوما)، الذي عمل لحساب السلطات الروسية أو بالتعاون معها.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى نتائج تحقيق أجرته بريطانيا التي قتل ليتفينينكو على أرضها عام 2006، والذي تقول المحكمة إنه أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن لوغوفوي وشريكه دميتري كوفتون مسؤولان عن تسممه بمادة البولونيوم-210 المشعة، التي يعتقد أن الجاسوس الروسي السابق تناولها في كوب شاي.

وأشارت إلى إن روسيا لم تبذل أي محاولة جادة لمواجهة ما أفضت إليه التحقيقات البريطانية، أو لإثبات أن القتل كان "عملية مارقة" نفذها قتلة مارقون، ولا صلة للدولة الروسية بالتخطيط لها.

ويدعم حكم المحكمة المؤقت الصادر فحوى البلاغ الذي تقدمت به مارينا أرملة ليتفينينكو بعد ستة أشهر من مقتله.

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محكمة أوروبية روسيا موسكو ألكسندر ليتفينينكو بريطانيا

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