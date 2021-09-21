Masrawy logo white

السودان: محاولة الانقلاب الفاشلة كانت تسعى لإعادة عقارب الساعة للوراء

12:17 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
السودان: محاولة الانقلاب الفاشلة كانت تسعى لإعادة عقارب الساعة للوراء

وزير الإعلام السوداني حمزة بلول

وكالات:

قال وزير الإعلام السوداني، حمزة بلول، إن محاولة الانقلاب الفاشلة كانت تسعى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

وأضاف بلول خلال مؤتمر صحفي: "سيطرنا على محاولة انقلابية فاشلة قام بها عناصر من ضباط النظام البائد".

وتابع: "نطمئن الشعب السوداني أن الأوضاع تحت السيطرة التامة حيث تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين ويتم التحري معهم حالياً، بعد أن تمت تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة".

وأشار إلى أن السلطات الأمنية تواصل ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في عملية الانقلاب.

ودعا كل قوى الثورة وشعبنا إلى "الانتباه لما تتعرض له البلاد".

وجدد تأكيد مؤسسات الحكم المدني على أنها "لن تفرط في مكتسبات الشعب وثورته".

وزير الإعلام السوداني حمزة بلول مؤتمر صحفي محاولة انقلاب

الخبر التالى:

كيف تمكنت معلمة هندية من توفير مئات الهواتف الذكية لطلابها المحتاجين؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
679

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

388

متعافون اليوم

297608

إجمالي الإصابات

16992

إجمالي الوفيات

250692

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا