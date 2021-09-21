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التحالف: تدمير مسيرة حوثية "مفخخة" استهدفت خميس مشيط بالسعودية

12:11 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
التحالف: تدمير مسيرة حوثية "مفخخة" استهدفت خميس مشيط بالسعودية

طائرة مسيرة مفخخة

وكالات:

أعلن التحالف العربي، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

التحالف العربي تدمير مسيرة حوثية السعودية طائرة مسيرة

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