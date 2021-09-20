رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية يدعو واشنطن إلى "تصحيح" سياستها

طهران - (ا ف ب)

حض رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية محمد إسلامي الاثنين واشنطن على إعادة النظر في استراتيجيتها ورفع كل العقوبات عن الجمهورية الإسلامية وذلك خلال حديثه للمرة الأولى أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وقال في اليوم الأول من المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا "لقد حان الوقت لكي تصحح واشنطن سياساتها الخاطئة وتلغي الحظر برمته وبنحو عملي".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الايراني وأعاد فرض عقوبات كانت رفعت بموجب الاتفاق. في المقابل تخلت ايران تدريجيًا عن القيود الواردة بموجب هذا البرنامج، "السلمي بامتياز" بحسب المسؤول الإيراني.

انطلقت مباحثات غير مباشرة في أبريل في فيينا بين الإيرانيين والأمريكيين بوساطة دول أخرى مشاركة في الاتفاق الهادف الى منع طهران من امتلاك القنبلة النووية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا).

لكن العملية توقفت منذ انتخاب الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي في يونيو رئيسًا للجمهورية.

وقال إسلامي "لقد قال الرئيس بوضوح إن حكومته ترغب في نتائج، كون هدف المفاوضات رفع الضغط الجائر الذي تتعرض له الأمة الإيرانية".

وأضاف "على الإدارة الأمريكية التخلي عن إدمانها العقوبات الآحادية الجانب واحترام القانون الدولي".

ويعتزم رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية وهو نائب رئيس الجمهورية، أن يلتقي على هامش المؤتمر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.

في تقريرها الأخير، نددت الوكالة بنقض تعاون إيران معتبرة أن مهمة المراقبة التي تقوم بها "تعرقلت بشكل جدي".

منذ ذلك الحين، تمكن غروسي من زيارة المكان وتسوية المسالة "الأكثر إلحاحًا" وهي صيانة كاميرات وآلات مراقبة أخرى. وقال انذاك إنه "اجراء لاعطاء الوقت للدبلوماسية" على أمل استئناف سريع للمحادثات في فيينا.