شكري يبحث مع نظيرته الألبانية تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين البلدين
القاهرة - (أ ش أ):
التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، نظيرته الألبانية أولتا جاتشكا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر" - إن الوزيرين بحثا سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلديّن ولتنسيق الجهود والمواقف في المحافل الدولية.
كما أعرب شكري، عن تهنئته لحصول ألبانيا على مقعد غير دائم بمجلس الأمن 2022-2023.
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