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شكري يبحث مع نظيرته الألبانية تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين البلدين

06:52 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
شكري يبحث مع نظيرته الألبانية تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين البلدين

وزير الخارجية ‫سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬،⁩ اليوم الاثنين، نظيرته الألبانية أولتا جاتشكا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر" - إن الوزيرين بحثا سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلديّن ولتنسيق الجهود والمواقف في المحافل الدولية.

كما أعرب شكري، عن تهنئته لحصول ألبانيا على مقعد غير دائم بمجلس الأمن 2022-2023.

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?سامح شكري أولتا جاتشكا الأمم المتحدة وزارة الخارجية ألبانيا مجلس الأمن

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