شكري يبحث مع نظيرته الألبانية تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين البلدين

القاهرة - (أ ش أ):

التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬،⁩ اليوم الاثنين، نظيرته الألبانية أولتا جاتشكا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر" - إن الوزيرين بحثا سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلديّن ولتنسيق الجهود والمواقف في المحافل الدولية.

كما أعرب شكري، عن تهنئته لحصول ألبانيا على مقعد غير دائم بمجلس الأمن 2022-2023.