الخارجية الأردنية تعرب عن تعازي المملكة لضحايا إطلاق النار في سيبيريا

عمان - (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الاثنين، عن تعازيها للحكومة والشعب الروسي بضحايا حادث إطلاق النار بجامعة بيرم في سيبيريا، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - تضامن المملكة مع حكومة وشعب روسيا الاتحادية، والتعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.