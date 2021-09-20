بعد وصفها بـ"الأقذر".. الكرملين: الانتخابات كانت حرة ونزيهة

موسكو - (د ب أ):

قال الكرملين اليوم الاثنين إن الانتخابات البرلمانية الروسية كانت "حرة ونزيهة"، بينما سادت مخاوف كبيرة بين المراقبين والمعارضة بشأن التلاعب في الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة إنترفاكس للأنباء إن الكرملين يقيّم الانتخابات "بشكل إيجابي للغاية".

لكن مراقبين مستقلين من منظمة جولوس سجلوا آلاف الانتهاكات على مستوى البلاد، بينما تحدث فريق المعارض السجن أليكسي نافالني عن "أقذر انتخابات" منذ سنوات.

وفي الوقت نفسه، أعرب بيسكوف عن تفاؤله بشأن نتائج حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين. وقال "كان على الحزب مهمة الدفاع عن وضعه المتقدم. وقد تم تنفيذ هذه المهمة بالتأكيد".