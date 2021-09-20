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مجلس شورى البحرين يعرب عن رفضه لقرارات البرلمان الأوروبي حول الإمارات

11:39 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
مجلس شورى البحرين يعرب عن رفضه لقرارات البرلمان الأوروبي حول الإمارات

مجلس شورى البحرين

المنامة - أ ش أ

أعرب مجلس الشورى بمملكة البحرين، اليوم الاثنين، عن "رفضه لقرار البرلمان الأوروبي حول الادعاءات المغلوطة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً أن ادعاءات البرلمان الأوروبي غير صحيحة وتفتقد للمصداقية والواقعية.

وأكد المجلس - حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية - أن قرار البرلمان الأوروبي قد تجاهل الإنجازات المهمة التي قامت بها الإمارات في مجال حماية حقوق الإنسان، ودعم التنمية البشرية والمعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن نصوص دستور دولة الإمارات تعزز مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز، وتوفير الحياة الكريمة للجميع.

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