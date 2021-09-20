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مصرع عامل غرقًا في ترعة بسوهاج

09:42 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
مصرع عامل غرقًا في ترعة بسوهاج

غرق

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه غرقًا، اليوم الاثنين، في ترعة نجع حمادي أثناء السير على حافتها، دائرة مركز جهينة شمالي محافظة سوهاج، جرى انتشال الجثة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة بلاغًا بغرق شخص بترعة نجع حمادي بناحية قرية الحرافشة دائرة المركز.

جرى انتشال الجثة، وتبين غرق "مخيمر. ا" 45 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي، وأفادا كل من وابن شقيقه "أحمد. ع" 27 عامًا عامل، "أحمد. ا" 37 عامًا عامل "شاهد واقعة" أنه أثناء سير المذكور على حافة الترعة المشار إليها انزلقت قدماه وسقط بها ما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفى الأول الشبهة الجنائية. حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

غرق سوهاج مصرع عامل ترعة

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