المغرب: وصول شحنة جديدة من لقاح "أسترازينكيا"

الرباط-(أ ش أ):

وصلت إلى مطار محمد الخامس شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وأفادت سلطات المطار بأن الشحنة تضم 115 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا قادمة من بروكسل، وفور وصول الشحنة تم نقلها إلى الساحات المبردة تمهيدا لنقلها لكافة الجهات في المغرب.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية في آخر بيان لها أن أكثر من 21 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، وأكثر من 17.4 مليون شخص تم إعطائهم الجرعة الثانية.