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السودان يدين الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي

06:37 م الخميس 02 سبتمبر 2021
السودان يدين الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي

وزارة الخارجية السودانية

الخرطوم - (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن بالغ إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل "ميليشيات الحوثي الإرهابية" خلال اليوميين الماضيين، وهو الأمر الذي يعد تصعيدا خطيراً وعملاً عدائيا يُهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين ويعتبر جريمة حرب مُشينة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية ،في بيان اليوم الخميس، إن مواصلة ھذه الأعمال الإرھابیة الآثمة بين الحين والآخر یُؤكد جلياً الخطر الذي تُمثله هذه المليشيا على الأمن والاستقرار في المنطقة، واستمرار تحدیھا السافر للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية في هذا الصدد وقوف السودان حكومةً وشعباً في خندقٍ واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل تهديد يستهدف أمنها واستقرارها.

وشددت على تأييدها ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها السعودية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية السودانية مطار أبها الدولي السودان الإرهاب

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