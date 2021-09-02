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أنباء عن اشتباكات بين طالبان وقوات المقاومة عند أبواب بنجشير

06:22 م الخميس 02 سبتمبر 2021
أنباء عن اشتباكات بين طالبان وقوات المقاومة عند أبواب بنجشير

حركة طالبان

وكالات:

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن اشتباكات عنيفة تدور الآن بين قوات حركة طالبان وجبهة المقاومة الوطنية في منطقة استراتيجية تعرف بـ"أبواب" ولاية بنجشير.

وأكدت قناة Arianna News أن المواجهات اندلعت بين الطرفين اليوم الخميس في منطقة كلبهار الاستراتيجية، مشيرة إلى أن كلا الطرفين يستخدمان أسلحة خفيفة وثقيلة، ويحملان أحدهما الآخر المسؤولية عن التصعيد.

وقال المتحدث باسم قوات المقاومة، فهيم دشتي، حسب القناة، إن طالبان هاجمت بنجشير مرتين من محور منطقة أندراب، وتكبدت خسائر فادحة.

بدوره، ذكر المتحدث باسم لجنة الثقافة لطالبان، إنعام الله سمنكاني، أن عناصر الحركة تعرضوا لهجمات من قبل قوات المقاومة وردت عليها بالقوة.

وترجح تقارير صحفية أن المعركة من أجل بنجشير تدخل مرحلة حاسمة، حيث كتب المدير السابق لقناة 1TVNews، مجاهد أندرابي، على حسابه في تويتر أن الليلة القادمة ستحدد مصير الولاية.

وأشار أندرابي في تغريدته إلى أن طالبان أعلنت عن إحراز قواتها تقدما، بعد استيلائها على منطقة شتل، ووصولها إلى منطقة عنابة في بنجشير، لكنها تكبدت هناك خسائر ملموسة جراء هجوم مضاد من قبل قوات المقاومة.

وأكدت قناة طلوع نيوز نقلا عن مصادر مطلعة أن "طالبان" تستعد لتوجيه ضربة حاسة إلى المقاومة في بنجشير اليوم، وتستقدم قوات النخبة التابعة لها من كافة أنحاء البلاد إلى الولاية.

حركة طالبان افغانستان ولاية بنجشير

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