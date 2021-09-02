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الاتحاد الأوروبي يدرس تأسيس قوة طوارئ عسكرية في نوفمبر المقبل

05:31 م الخميس 02 سبتمبر 2021
الاتحاد الأوروبي يدرس تأسيس قوة طوارئ عسكرية في نوفمبر المقبل

الاتحاد الأوروبي

لندن - (أ ش أ):

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن الاتحاد يدرس إمكانية تأسيس قوة عسكرية طارئة لمواجهة التحديات الأمنية والدفاعية، مشيرا إلى أن القرار سيتم الاعلان عن في نوفمبر المقبل.

وقال بوريل - خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في مدينة كراني بسلوفينيا حول تأسيس قوة عسكرية للطوارئ - إن التكتل يفكر في "عدد صغير من قوات الاتحاد الأوروبي مدربة جيدا"، مضيفا أن ذلك من أجل "مواجهة التحديات الأمنية والدفاعية"، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وتابع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن القرار حول هذا الأمر سيكون في نوفمبر المقبل.

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الاتحاد الأوروبي قوة طوارئ عسكرية جوزيب بوريل وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي

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