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أفغانستان تحت حكم طالبان: وزير خارجية بريطانيا يؤكد ضرورة الإبقاء على خطوط تواصل مع الحركة

03:07 م الخميس 02 سبتمبر 2021
أفغانستان تحت حكم طالبان: وزير خارجية بريطانيا يؤكد ضرورة الإبقاء على خطوط تواصل مع الحركة

دومينيك راب

الدوحة - (بي بي سي):

أجرى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الذي يزور الدوحة حاليا، محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن الوضع في أفغانستان.

وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء، قال راب إن الأولوية بالنسبة له هي تأمين ممر آمن للخروج من أفغانستان لمن تبقى هناك من المواطنين البريطانيين والأفغان الذين عملوا مع المملكة المتحدة.

وأشار راب إلى إنه من المهم الإبقاء على خطوط تواصل مع طالبان، لكن هذا لا يعني الاعتراف بها كحكومة لأفغانستان.

وقال المسؤولون القطريون إن إعادة فتح مطار كابول لا تزال قيد التقييم، وليس هناك إشارات واضحة بخصوص الموعد الذي يمكن أن يحدث به ذلك.

ويتعرض راب لضغوط من سياسيين بريطانيين بسبب طريقة تعامل الحكومة مع الوضع في أفغانستان في الأسابيع التي سبقت سيطرة طالبان على البلاد.

وأكد راب أن بريطانيا ستراقب التزام طالبان بحقوق الإنسان، مشيرا إلى ضرورة التأكد من أن أفغانستان لن تصبح ملاذا للإرهاب.

وقال إن بريطانيا تعمل مع شركائها للحفاظ على "المكتسبات التي تحققت خلال العشرين عاما الماضية".

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