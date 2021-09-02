أفغانستان تحت حكم طالبان: جهود بريطانية لإعادة فتح مطار كابول

كابول- (بي بي سي):

يزور وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قطر في محاولة لإقناع حركة طالبان بإعادة فتح مطار كابول.

ومن المقرر أن يجتمع راب مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للحصول على دعم لجهود توفير طريق آمن لخروج البريطانيين والأفغان الراغبين في مغادرة أفغانستان.

وتقيم قطر علاقات قوية مع حركة طالبان، التي لديها مكتب سياسي في الدوحة. وعقد مسؤولون بريطانيون اجتماعات مع قيادات بحركة طالبان في العاصمة القطرية.