اعتقال 4 أشخاص بمحيط الكونجرس الأمريكي خلال مسيرة

واشنطن - (أ ش أ):

ألقت الشرطة الأمريكية المسئولة عن حماية أعضاء الكونجرس، السبت، القبض على أربعة أشخاص ممن شاركوا في مسيرة، اليوم، بمحيط الكونجرس الأمريكي؛ للمطالبة بتطبيق العدالة في الأحداث التي تلت أعمال الشغب يوم 6 يناير الماضي.

وكان عشرات الأشخاص قد تجمعوا، اليوم، بوسط العاصمة الأمريكية واشنطن؛ للaمشاركة في المسيرة التي يسعون من خلالها للتأكيد على مساندتهم للأشخاص الذين اعتقلوا منذ يناير الماضي ، وذكرت مصادر أمريكية أن أحد المعتقلين كان يحمل سلاحا ناريا.

وأشارت متحدثة باسم شرطة الكونجرس إلى أنه تم الدفع بنحو 100 ضابط على الأقل في المنطقة إلى جانب طائرة مروحية كانت تحلق فوق مقر الكونجرس.

يذكر أن هذه المسيرة ، التي نظمتها جماعة " انظري للأمام يا أمريكا" وتدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تستهدف جذب الرأي العام والدعم لنحو 600 شخص اعتقلوا واتهموا بجرائم لها صلة بأحداث السادس من يناير الماضي عند مبنى الكونجرس الأمريكي "الكابيتول".