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أزمة صفقة الغواصات: واشنطن تجري محادثات مع باريس لتطويق الأزمة

11:41 ص السبت 18 سبتمبر 2021
أزمة صفقة الغواصات: واشنطن تجري محادثات مع باريس لتطويق الأزمة

واشنطن/ باريس- (بي بي سي):

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستجري محادثات مع مسؤولين فرنسيين في الأيام المقبلة في محاولة لنزع فتيل خلاف دبلوماسي بينهما.

وبمقتضى الاتفاق الأمني الجديد بين واشنطن ولندن وكانبيرا، ستحصل أستراليا من الولايات المتحدة على غواصات نووية، وأدى توقيع الصفقة إلى إلغاء أستراليا بشكل مفاجئ عقدا لشراء غواصات فرنسية مما أثار غضب فرنسا وأدى إلى انتقادات حادة من الصين والاتحاد الأوروبي.

واستدعت فرنسا سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، في خطوة غير مسبوقة بين حلفاء وشركاء في حلف الناتو.

ومن المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة لقاءات مع مسؤولين فرنسيين كبار، بمن فيهم مندوب فرنسا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في محاولة لتهدئة التوتر بين البلدين.

ويقول مراسل بي بي سي في باريس إن خطوة فرنسا تعكس شعورها بالغضب والإهانة وتعرضها للخيانة.

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واشنطن باريس وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة غواصات نووية

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