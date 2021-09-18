ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 227 مليون حالة

واشنطن- (أ ش أ):

ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 227 مليونا و613 ألفا و687 حالة، وفقا لأحدث إحصاءات من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وجاء في بيانات الجامعة، التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، وفق ما نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و678 ألفا و856 حالة.

وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 9ر41 مليون حالة، في حين سجلت الهند 3ر33 مليون حالة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21 مليون حالة.

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