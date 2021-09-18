Masrawy logo white

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 227 مليون حالة

08:15 ص السبت 18 سبتمبر 2021
ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 227 مليون حالة

أرشيفية

واشنطن- (أ ش أ):
ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 227 مليونا و613 ألفا و687 حالة، وفقا لأحدث إحصاءات من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وجاء في بيانات الجامعة، التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، وفق ما نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و678 ألفا و856 حالة.

وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 9ر41 مليون حالة، في حين سجلت الهند 3ر33 مليون حالة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21 مليون حالة.

هذا المحتوى من

كورونا حول العالم فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز حالات وفيات

الخبر التالى:

باكستان تسجل 2512 إصابة جديدة و63 حالة وفاة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
569

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

477

متعافون اليوم

295051

إجمالي الإصابات

16921

إجمالي الوفيات

248425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا