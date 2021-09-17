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سوريا: إصابة 9 أشخاص في انفجار شاحنة مفخخة بريف حلب

07:41 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
سوريا: إصابة 9 أشخاص في انفجار شاحنة مفخخة بريف حلب

انفجار ارشيفية

دمشق - (أ ش أ):

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الجمعة، بإصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار شاحنة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

ونقلت (سانا) عن مصادر محلية قولها، إن سيارة شحن مفخخة انفجرت على أطراف حي زمام داخل مدينة الباب، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص ووقوع أضرار مادية كبيرة بالممتلكات في محيط الانفجار، مشيرة إلى أن عددًا من المصابين جروحهم خطيرة.

انفجار دمشق سوريا مدينة الباب

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