لبنان يسجل 647 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

بيروت - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة بلبنان 647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 627 مقيما و20 وافدين، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 616179 حالة.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8224 حالة، فيما ظل التفشي المجتمعي عند المستوى الثالث.

وتلقى 11747 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما تلقى 10401 مواطنا الجرعة الثانية.