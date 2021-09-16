Masrawy logo white

لبنان يسجل 647 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

11:14 م الخميس 16 سبتمبر 2021
لبنان يسجل 647 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

فيروس كورونا

بيروت - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة بلبنان 647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 627 مقيما و20 وافدين، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 616179 حالة.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8224 حالة، فيما ظل التفشي المجتمعي عند المستوى الثالث.

وتلقى 11747 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما تلقى 10401 مواطنا الجرعة الثانية.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا لبنان كوفيد 19

الخبر التالى:

البرازيل تحقق في احتمال صلة وفاة شاب بتلقي لقاح فايزر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا