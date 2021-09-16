زيمبابوي: الموظفون غير الملقحين لن يسمح لهم بالعمل

هراري- (د ب ا):

كتب رئيس قطاع العاملين المدنيين في زيمبابوي خطابا قال فيه إنه لن يسمح لغير الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا بالعمل، كما لأنهم لن يحصلوا على مرتبات.

وأكد جوناثان واتاوناشي رئيس لجنة القطاع العام في زيمبابوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) هاتفيا أن الخطاب، الذي يعود تاريخه إلى أمس الأربعاء، وجاء فيه أنه يتعين على 300 ألف موظف مدني الحصول على اللقاح وإلا فإنهم لن يحصلوا على المرتب، هو حقيقي.

وجاء في الخطاب: "وفقا لقرار مجلس الوزراء، سوف يتم تطعيم جميع الموظفين بدون تأخير، ولن يسمح لغير المطعمين بالعمل".

وأضاف الخطاب: "لذلك يتعين على رؤساء جميع الوزارات اتخاذ ترتيبات بتطعيم جميع موظفيهم ، وأن يوضحوا لكل من يرفض تلقى اللقاح أنه لن يتم السماح له بالعمل".

ومنذ ذلك الحين تعهدت نقابات عمالية مختلفة بالطعن على هذا الخطاب أمام المحكمة، حيث وصفوه بأنه "شديد القسوة " و" تمييزي".

وقالت النقابات "على الرغم من أننا مستمرون في حث جميع أعضائنا والمواطنين بالحصول على اللقاح، فإننا سوف نطعن على خطاب الحكومة أمام المحكمة بشأن اللقاح الإجباري".

وأضافوا" لا يجب التمييز ضد العاملين أو المواطنين على أساس معتقداتهم أو قيمهم".

وتشير المعلومات الرسمية إلى حصول مليون و 963 ألفا و58 مواطن حتى الآن على جرعتي اللقاح في زيمبابوي، البالغ تعداد سكانها 14.6 مليون نسمة، منذ بدء حملة التطعيم فيفبراير الماضي.

وسجلت زيمبابوي 127 ألفا و 83 حالة إصابة و4551 حالة وفاة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.