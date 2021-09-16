الصين تعتزم بدء إعطاء جرعات معززة من لقاحات كورونا

بكين- (د ب أ):

أفادت صحيفة "خنان ديلي" الصينية بأن الصين تعتزم البدء في إعطاء جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمجموعات محددة من السكان.

واشارت الصحيفة إلى اجتماع عقدته الحكومة المحلية لمقاطعة خنان بوسط الصين، خلص إلى أن إعطاء الجرعات سيبدأ خلال سبتمبر الجاري ويستمر حتى نوفمبر.

ويستهدف البرنامج الأفراد الذين تم تلقحيهم بصورة كاملة قبل الأول من مايو، وفقا لوكالة "بلومبرج".

وأكملت الصين تطعيم أكثر من مليار شخص ضد كورونا، وهو ما يمثل أكثر من 70% من السكان المؤهلين للحصول على اللقاحات. وبذلك تتفوق الصين على الولايات المتحدة وأوروبا من حيث نسبة الحاصلين على اللقاح كاملا.